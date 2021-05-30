Берите зонт! Украину в воскресенье накроет ливнями

Дожди не покинут Украину, а во многих областях станет несколько прохладнее

Мощные ливни и грозы накроют Украину в последние дни весны. Больше всего будет заливать Винницкую и Житомирскую области.

В воскресенье, 30 мая, переменная облачность и местами солнце ожидаются только на юге – в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также Крыму. Остальные области ждут осадки.

При этом теплее всего будет на востоке – до 25 градусов тепла, а на западе температура не будет подниматься выше 18-19 градусов.

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В Киеве 30 мая дожди, температура днем 15-17 градусов, ночью – 11-13 градусов.

Ранее мы узнали, какая погода ждет украинцев в июне. Лето несколько задерживается, первая декада месяца будет дождливой и нежаркой.

А вот как после вчерашних обильных дождей приходит Смела Черкасской области. Дороги превратились в реки буквально за несколько минут. Бурные потоки образовывали круговорот и почти смыли автомобиль на своем пути. Залило и частные дворы и огороды. Подробнее в сюжете: