Берите зонт! Украину в воскресенье накроет ливнями

Мощные ливни и грозы накроют Украину в последние дни весны. Больше всего будет заливать Винницкую и Житомирскую области.
В воскресенье, 30 мая, переменная облачность и местами солнце ожидаются только на юге – в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также Крыму. Остальные области ждут осадки.
При этом теплее всего будет на востоке – до 25 градусов тепла, а на западе температура не будет подниматься выше 18-19 градусов.
В Киеве 30 мая дожди, температура днем 15-17 градусов, ночью – 11-13 градусов.
Ранее мы узнали, какая погода ждет украинцев в июне. Лето несколько задерживается, первая декада месяца будет дождливой и нежаркой.
А вот как после вчерашних обильных дождей приходит Смела Черкасской области. Дороги превратились в реки буквально за несколько минут. Бурные потоки образовывали круговорот и почти смыли автомобиль на своем пути. Залило и частные дворы и огороды. Подробнее в сюжете:
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