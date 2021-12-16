Без заморозков, но с дождями. Где сегодня в Украине ожидать осадков (карта)

Теплее всего сегодня будет на юге/Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 16 декабря, в Украине в некоторых областях ожидаются осадки, а в некоторых — переменная облачность. В этот день заморозков не будет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Сегодня дождь прогнозируют в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальных территориях ожидается переменная облачность. Ветер — западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от +1 до +4 градусов. На востоке стоит ожидать 1-3 градуса тепла.

В северных регионах — от +1 до +4 градусов. На юге будет 3-7 градусов тепла.

Реклама

В Киеве будет идти дождь, от +2 до +4 градусов, а в Симферополе будет сухо — 5-7 градусов тепла.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Реклама

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

Читайте также