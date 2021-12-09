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Фото дня. В Карпатах встретили живописное морозное утро

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
9 декабря, 11:24
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Утром над горами ни одного облака, пока во всей Украине пасмурная погода
Температура воздуха опустилась до – 4 градусов.
Температура воздуха опустилась до – 4 градусов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром на высокогорьях Карпат спокойная и уютная погода. Там фиксируют небольшой мороз и солнце.

Об этом сообщает Facebook-страница Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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По состоянию на 10:40 на горе Поп Иван Черногорский ясно. Штиль. Температура воздуха –4 градуса.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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В Карпатах объявили штормовое предупреждение

Там значительно усложнятся погодные условия.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорья!", – предупреждают спасатели.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) , ожидается:

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  • 9 декабря – на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Низкая снеголавинная опасность (1 уровень) , ожидается:

  • 9 декабря – на среднегорье Львовской области.

Прогноз погоды на 9 декабря.

В четверг, 9 декабря, в Украине осадков не прогнозируют. Ожидается облачная погода.

В течение дня в стране прогнозируется прохладная погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На Западе столбики термометров будут колебаться от -3 до +5 градусов. На востоке следует ожидать 5-7 градусов тепла.

В северных регионах – от -2 до +7 градусов. На юге будет 5-7 градусов тепла.

В Киеве осадков не прогнозируют, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе – 5-7 градусов тепла.

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