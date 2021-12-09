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На дорогах будет опасно! Водителей предупредили о серьезном ухудшении погоды

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
9 декабря, 10:43
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Местами видимость составит не более 200 метров
Сложные погодные условия удержатся в ближайшие дни.
Сложные погодные условия удержатся в ближайшие дни. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине значительно усложнились погодные условия. Синоптики предупреждают о тумане и гололедице на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Ситуация в Украине

До конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря в большинстве областей удержится туман, видимость 200-500 м .

Кроме того, в большинстве западных, северных и Винницких областях гололедица, на дорогах гололедица (и уровень опасности, желтый).

Ситуация в Киеве

В Киеве и области до конца суток 9 декабря ночью и утром 10 декабря удержится туман, видимость 200-500 м; гололед, на дорогах гололедица.

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Водители, соблюдайте дистанцию и скоростной режим.

Рекомендации водителям:

  • Соблюдайте дистанцию между автомобилями;
  • Соблюдайте скоростной режим;
  • Во время езды не совершайте резких маневров;
  • Приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость.

Кроме того:

  • Управляя авто при сложной погоде, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом.
  • Учитывайте особенности и состояние автомобили, а также дорожного покрытия. Перенесите поездку на светлое время суток.
  • Обращайте особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам , так как именно в этих местах наиболее вероятна гололедица. Избегайте любых рискованных маневров.
  • Подготовьте свой автомобиль к зиме смените летнюю резину на зимнюю.
  • Не уезжайте на дальние расстояния, чтобы не стать заложником непогоды. Если в дальнюю дорогу необходимо отправиться, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона.

Прогноз погоды 9 декабря

В четверг, 9 декабря, в Украине осадков не прогнозируют. Ожидается облачная погода.

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В течение дня в стране прогнозируется прохладная погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На Западе столбики термометров будут колебаться от -3 до +5 градусов. На востоке следует ожидать 5-7 градусов тепла.

В северных регионах – от -2 до +7 градусов. На юге будет 5-7 градусов тепла.

В Киеве осадков не прогнозируют, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе – 5-7 градусов тепла.

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