На дорогах будет опасно! Водителей предупредили о серьезном ухудшении погоды

В Украине значительно усложнились погодные условия. Синоптики предупреждают о тумане и гололедице на дорогах.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Ситуация в Украине
До конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря в большинстве областей удержится туман, видимость 200-500 м .
Кроме того, в большинстве западных, северных и Винницких областях гололедица, на дорогах гололедица (и уровень опасности, желтый).
Ситуация в Киеве
В Киеве и области до конца суток 9 декабря ночью и утром 10 декабря удержится туман, видимость 200-500 м; гололед, на дорогах гололедица.
Водители, соблюдайте дистанцию и скоростной режим.
Рекомендации водителям:
- Соблюдайте дистанцию между автомобилями;
- Соблюдайте скоростной режим;
- Во время езды не совершайте резких маневров;
- Приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость.
Кроме того:
- Управляя авто при сложной погоде, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом.
- Учитывайте особенности и состояние автомобили, а также дорожного покрытия. Перенесите поездку на светлое время суток.
- Обращайте особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам , так как именно в этих местах наиболее вероятна гололедица. Избегайте любых рискованных маневров.
- Подготовьте свой автомобиль к зиме смените летнюю резину на зимнюю.
- Не уезжайте на дальние расстояния, чтобы не стать заложником непогоды. Если в дальнюю дорогу необходимо отправиться, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона.
Прогноз погоды 9 декабря
В четверг, 9 декабря, в Украине осадков не прогнозируют. Ожидается облачная погода.
В течение дня в стране прогнозируется прохладная погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
На Западе столбики термометров будут колебаться от -3 до +5 градусов. На востоке следует ожидать 5-7 градусов тепла.
В северных регионах – от -2 до +7 градусов. На юге будет 5-7 градусов тепла.
В Киеве осадков не прогнозируют, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе – 5-7 градусов тепла.
Раньше мы писали:
- Утром 9 декабря в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Некоторые трамваи и троллейбусы не вышли на маршруты по техническим причинам.
- Киев намерен заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком. За эти средства планируют обновить транспорт – приобрести 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро.