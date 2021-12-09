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СЬОГОДНІ Новини України

На дорогах буде небезпечно! Водіїв попередили про серйозне погіршення погоди

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
9 грудня, 10:43
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Місцями видимість становитиме не більше 200 метрів
Складні погодні умови утримаються у найближчі дні.
Складні погодні умови утримаються у найближчі дні. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні значно ускладнилися погодні умови. Синоптики попереджають про туман та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Ситуація в Україні

До кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня у більшості областей утримається туман, видимість 200-500 м.

Крім того, у більшості західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Ситуація в Києві

У Києві та області до кінця доби 9 грудня вночі та вранці 10 грудня утримається туман, видимість 200-500 м; ожеледь, на дорогах ожеледиця.

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Водії, дотримуйтесь дистанції та швидкісного режиму.

Рекомендації водіям:

  • Дотримуйтесь дистанції між автомобілями;
  • Дотримуйтесь швидкісного режиму;
  • Під час їзди не робіть різких маневрів;
  • Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.

Крім того:

  • Керуючи авто за складної погоди, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом.
  • Враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття. Перенесіть поїздку на світлу пору доби.
  • Звертайте особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця. Уникайте будь-яких ризикованих маневрів.
  • Підготуйте свій автомобіль до зими – змініть літню гуму на зимову.
  • Не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди. Якщо в далеку дорогу таки необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону.

Прогноз погоди 9 грудня

У четвер, 9 грудня, в Україні опадів не прогнозують. Очікується хмарна погода.

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Протягом дня в країні прогнозують прохолодну погоду. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -3 до +5 градусів. На сході варто очікувати 5-7 градусів тепла.

У північних регіонах — від -2 до +7 градусів. На півдні буде 5-7 градусів тепла.

В Києві опадів не прогнозують, від -1 до +1 градуса, а в Сімферополі — 5-7 градусів тепла.

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