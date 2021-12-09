На дорогах буде небезпечно! Водіїв попередили про серйозне погіршення погоди

В Україні значно ускладнилися погодні умови. Синоптики попереджають про туман та ожеледицю на дорогах.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Ситуація в Україні
До кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня у більшості областей утримається туман, видимість 200-500 м.
Крім того, у більшості західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
Ситуація в Києві
У Києві та області до кінця доби 9 грудня вночі та вранці 10 грудня утримається туман, видимість 200-500 м; ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Водії, дотримуйтесь дистанції та швидкісного режиму.
Рекомендації водіям:
- Дотримуйтесь дистанції між автомобілями;
- Дотримуйтесь швидкісного режиму;
- Під час їзди не робіть різких маневрів;
- Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.
Крім того:
- Керуючи авто за складної погоди, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом.
- Враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття. Перенесіть поїздку на світлу пору доби.
- Звертайте особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця. Уникайте будь-яких ризикованих маневрів.
- Підготуйте свій автомобіль до зими – змініть літню гуму на зимову.
- Не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди. Якщо в далеку дорогу таки необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону.
Прогноз погоди 9 грудня
У четвер, 9 грудня, в Україні опадів не прогнозують. Очікується хмарна погода.
Протягом дня в країні прогнозують прохолодну погоду. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.
На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -3 до +5 градусів. На сході варто очікувати 5-7 градусів тепла.
У північних регіонах — від -2 до +7 градусів. На півдні буде 5-7 градусів тепла.
В Києві опадів не прогнозують, від -1 до +1 градуса, а в Сімферополі — 5-7 градусів тепла.
Раніше ми писали:
- Зранку 9 грудня у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Деякі трамваї та тролейбуси не вийшли на маршрути з технічних причин.
- Київ планує заключити кредитний договір із Європейським інвестиційним банком. За ці кошти планують оновити транспорт – придбати 137 нових тролейбусів та 50 вагонів метро.