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Украину "атаковала" бурная непогода: три области остались без света

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
11 декабря, 07:52
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Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 55 населенных пунктов
В Украине бушует непогода. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине бушует непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 7 утра 11 декабря в Украине несколько областей остались без электричества. Это связано с плохими погодными условиями.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Где нет света?

В результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, остаются обесточенными 55 населенных пунктов в трех областях:

  • Киевская – 25
  • Житомирская – 21
  • Черниговская – 9

На данный момент к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Погода в Украине 11 декабря

Погода в Украине в субботу, 11 декабря, будет теплой как для зимы. В большинстве регионов будет солнечно, местами пройдут осадки в виде дождя.

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В центре и на севере ситуация с погодой будет умеренной – +6...+8 обещают как днем, так и ночью. Правда, в Сумской области – холоднее.

На юге Украины 11 декабря осадков не ожидается. Дневная температура воздуха будет на уровне +7, +13, ночью – +6, +11. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.

В восточных регионах отметки на столбиках термометров будут опускаться ниже. К примеру, в Донецкой и Харьковской области температура воздуха составит +4...+6. Однако холоднее всего будет на западе – +2...+4. Ночью – мороз до -1 градуса.

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В Киеве 11 декабря пойдет дождь. Температура воздуха будет держаться на уровне +6, +8 и днем ​​и ночью. Скорость ветра – 7-12 м/с.

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