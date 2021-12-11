Украину "атаковала" бурная непогода: три области остались без света

Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 55 населенных пунктов

В Украине бушует непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 7 утра 11 декабря в Украине несколько областей остались без электричества. Это связано с плохими погодными условиями.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Где нет света?

В результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, остаются обесточенными 55 населенных пунктов в трех областях:

Киевская – 25

Житомирская – 21

Черниговская – 9

На данный момент к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Погода в Украине 11 декабря

Погода в Украине в субботу, 11 декабря, будет теплой как для зимы. В большинстве регионов будет солнечно, местами пройдут осадки в виде дождя.

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В центре и на севере ситуация с погодой будет умеренной – +6...+8 обещают как днем, так и ночью. Правда, в Сумской области – холоднее.