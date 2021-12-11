Украину "атаковала" бурная непогода: три области остались без света

По состоянию на 7 утра 11 декабря в Украине несколько областей остались без электричества. Это связано с плохими погодными условиями.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Где нет света?
В результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, остаются обесточенными 55 населенных пунктов в трех областях:
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- Киевская – 25
- Житомирская – 21
- Черниговская – 9
На данный момент к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Погода в Украине 11 декабря
Погода в Украине в субботу, 11 декабря, будет теплой как для зимы. В большинстве регионов будет солнечно, местами пройдут осадки в виде дождя.
В центре и на севере ситуация с погодой будет умеренной – +6...+8 обещают как днем, так и ночью. Правда, в Сумской области – холоднее.
На юге Украины 11 декабря осадков не ожидается. Дневная температура воздуха будет на уровне +7, +13, ночью – +6, +11. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.
В восточных регионах отметки на столбиках термометров будут опускаться ниже. К примеру, в Донецкой и Харьковской области температура воздуха составит +4...+6. Однако холоднее всего будет на западе – +2...+4. Ночью – мороз до -1 градуса.
В Киеве 11 декабря пойдет дождь. Температура воздуха будет держаться на уровне +6, +8 и днем и ночью. Скорость ветра – 7-12 м/с.
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