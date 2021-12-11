Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Зеленський 🔥 Ломаченко - Коммі: онлайн бою Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💡 Заборона пакетів
СЬОГОДНІ Новини України

Україну "атакувала" бурхлива непогода: три області залишилися без світла

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
11 грудня, 07:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 55 населених пунктів
В Україні вирує негода. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні вирує негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 7-му ранку 11 грудня в Україні кілька областей залишились без електрики. Це пов'язано з поганими погодними умовами.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Реклама

Де немає світла?

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у трьох областях:

  • Київська – 25
  • Житомирська – 21
  • Чернігівська – 9

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Погода в Україні 11 грудня

Погода в Україні у суботу, 11 грудня, буде теплою як для зими. У більшості регіонів буде сонячно, подекуди опади у вигляді дощу.

Реклама

У центрі та на півночі ситуація з погодою буде помірною – +6...+8 обіцяють як вдень, так і вночі. Щоправда, на Сумщині – холодніше.

На півдні України 11 грудня опадів не очікується. Денна температура повітря буде на рівні +7, +13, уночі – +6, +11. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с.

У східних регіонах позначки на стовпчиках термометрів опускатимуться нижче. Наприклад, у Донецькій та Харківській області температура повітря становитиме +4...+6. Проте найхолодніше буде на заході – +2…+4. Вночі мороз до -1 градуса.

Реклама

У Києві 11 грудня йтиме дощ. Температура повітря триматиметься на рівні +6, +8 і вдень та вночі. Швидкість вітру – 7-12 м/с.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Фото дня
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Реальна містика 🎃
Опитування
Короновірус за тиждень

66 035

захворіло за тиждень в Україні

-15%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.368

Євро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти