Дождь и плюсовая температура: какой будет погода в Украине 11 декабря (карта)

В Киеве 11 декабря пойдет дождь

Температура воздуха будет держаться на уровне +6, +8 и днем ​​и ночью. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в субботу, 11 декабря, будет теплой как для зимы. В большинстве регионов будет солнечно, местами пройдут осадки в виде дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

В центре и на севере ситуация с погодой будет умеренной – +6...+8 обещают как днем, так и ночью. Правда, в Сумской области – холоднее.

На юге Украины 11 декабря осадков не ожидается. Дневная температура воздуха будет на уровне +7, +13, ночью – +6, +11. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.

В восточных регионах отметки на столбиках термометров будут опускаться ниже. К примеру, в Донецкой и Харьковской области температура воздуха составит +4...+6. Однако холоднее всего будет на западе – +2...+4. Ночью – мороз до -1 градуса.

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В Киеве 11 декабря пойдет дождь. Температура воздуха будет держаться на уровне +6, +8 и днем ​​и ночью. Скорость ветра – 7-12 м/с.

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