Благодаря "скорым" от Фонда Ахметова медики спасают более миллиона жизней в год

Более миллиона жизней в год спасают медики по всей стране благодаря новейшим "скорым" от Фонда Рината Ахметова. Машины государству были предоставлены в рамках проекта "200 скорых для Украины". Это наибольший вклад одного благотворителя в национальную медицину.

В Луганской области медики готовятся к третьей волне коронавируса. И первыми, кто попадет под удар, будут специалисты скорой помощи.

Новая "скорая" готова выехать на вызов в любой момент – в очень сложных случаях, таких как обострение COVID-19. Потому что в машине есть аппарат искусственной вентиляции легких.

"Мы можем более эффективно и качественно оказывать помощь. По надежности она значительно лучше старого транспорта. Можно провести сердечно-легочную реанимацию. Дать ингаляцию кислорода", – рассказывает Сергей Кошевой, фельдшер медицины неотложных состояний.

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Сергей Кошевой работает в Рубежном всю профессиональную жизнь. Поэтому ему действительно болит и за больных, и за состояние автопарка. В машине от Фонда Рината Ахметова есть и кислородный концентратор, а такие баллоны для больных с COVID-19- это сверхважно.

За почти два года "скорая" от Фонда преодолела немалое расстояние.

"Приятней ездить на ней, чем в старых газелях и ВАЗика. Никто не скажет, что это плохая машина. Все довольны", – говорит Денис Тафий, фельдшер экстренной медицинской помощи.

Ранее новости "Сегодня" писали, как скорые-внедорожники спасают жизни людей, к которым не доедет обычный медтранспорт.