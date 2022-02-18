Близится локдаун? В Украине сократили желтую зону – список областей

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине обновили карантинные зоны на фоне распространения коронавируса. Желтых регионов осталось всего два.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Киев и Харьковская области покинули желтую зону и перешли в оранжевую. В то же время ситуация улучшилась в Черновицкой области. Остается в желтой зоне на протяжении почти всей омикрон-волны только Полтавская область.

Карантинные зоны 18 февраля

Желтая:

Полтавская область,

Черновицкая область.

Красная:

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Закарпатская область;

Ровенская область;

Ивано-Франковская область;

Луганская область;

Хмельницкая область.

Все остальные области в оранжевой зоне противоэпидемических ограничений.

Карантинные зоны 18 февраля. Фото: скриншот

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Статистика в Украине

За сутки, 17 февраля, в Украине зафиксировали 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них – 2879 у детей, а 870 – у медработников.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировали – 3323 человека;

летальных исходов – 282;

вылечились – 29 254 человека.

Больше новых случаев в Киеве – более 4,5 тысячи за последние сутки.

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