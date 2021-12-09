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Боевики снова нарушают перемирие на Донбассе: где стреляли

Инна Собора
9 декабря, 07:17
Оккупанты обстреливали окрестности четырех населенных пунктов

Оккупанты продолжают пренебрегать договоренностями о перемирии. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 8 декабря, пророссийские боевики на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

  • В направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
  • Вблизи Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
  • В сторону Светлодарская российские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
  • Недалеко от Луганского противник обстрелял позиции украинский военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Потери ВСУ

В результате обстрелов ни один из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Ситуация 9 декабря

По состоянию на 7 часов утра, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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