Боевики снова нарушают перемирие на Донбассе: где стреляли

Оккупанты продолжают пренебрегать договоренностями о перемирии. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 8 декабря, пророссийские боевики на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
- В направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- Вблизи Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
- В сторону Светлодарская российские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
- Недалеко от Луганского противник обстрелял позиции украинский военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Потери ВСУ
В результате обстрелов ни один из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Ситуация 9 декабря
По состоянию на 7 часов утра, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Раньше мы писали:
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