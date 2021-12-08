Американские Javelin действительно есть на Донбассе – журналист показал фото

На Донбассе действительно существуют американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Украинские военные готовы использовать их в случае наступления России.
Об этом написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.
Он напомнил, что, когда в октябре встречали Javelin в Борисполе, начальник главного управления логистики Генштаба Николай Шевцов пообещал, что они будут в руках бойцов Операции Объединенных Сил.
"И вот я вижу своими глазами. Генерал обещание выполнил. И бойцы ООС ни минуты не будут колебаться, если на них попрут российские танки. "Мы спокойны, как капля росы на краю листа гинкго", – примерно так с военного языка можно перевести то, что мне сказал командир этих ребят на счет возможного наступления России", – написал Цаплиенко.
Фото: Андрей Цаплиенко/Telegram
ВСУ в первый раз применили Javelin против оккупантов
Об этом стало известно в конце ноября 2021 года. Главный военный разведчик Украины Кирилл Буданов дал интервью американскому Military Times, в котором рассказал о применении "Джавелина".
"Буданов сказал мне, что украинские войска использовали Javelin в бою", – написал главный редактор издания Говард Олтмэн.
"Джавелины" в Украине
- 23 октября в Украину из США прибыла очередная партия военной помощи на 60 млн долларов. Среди прочего было много ракет Javelin. Кроме того, администрация президента США Джо Байдена размышляет над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне российской опасности. Упоминаются и "Джавелины".
- Ранее директор Центра Евразии Атлантического совета посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Гербст говорил, что в свое время Обама не горел желанием помогать Украине, но Байден настаивал на предоставлении "Джавелинов".
- Читайте подробнее, что такое Javelin и как они уничтожают танки Оказывается, противотанковый комплекс имеет как целый ряд преимуществ, так и достаточно недостатков.
- В конце октября Украина в первый раз применила беспилотник Bayraktar. БПЛА не пересек линии столкновения и управляемой бомбой в 15 километрах уничтожил одну пушку с расчетом оккупантов.