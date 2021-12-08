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Американские Javelin действительно есть на Донбассе – журналист показал фото

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
8 декабря, 13:59
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Военные готовы применить их в случае наступления российских сил
Первые Javelin привезли в Украину в октябре.
Первые Javelin привезли в Украину в октябре. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе действительно существуют американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Украинские военные готовы использовать их в случае наступления России.

Об этом написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

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Он напомнил, что, когда в октябре встречали Javelin в Борисполе, начальник главного управления логистики Генштаба Николай Шевцов пообещал, что они будут в руках бойцов Операции Объединенных Сил.

"И вот я вижу своими глазами. Генерал обещание выполнил. И бойцы ООС ни минуты не будут колебаться, если на них попрут российские танки. "Мы спокойны, как капля росы на краю листа гинкго", – примерно так с военного языка можно перевести то, что мне сказал командир этих ребят на счет возможного наступления России", – написал Цаплиенко.

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Фото: Андрей Цаплиенко/Telegram

ВСУ в первый раз применили Javelin против оккупантов

Об этом стало известно в конце ноября 2021 года. Главный военный разведчик Украины Кирилл Буданов дал интервью американскому Military Times, в котором рассказал о применении "Джавелина".

"Буданов сказал мне, что украинские войска использовали Javelin в бою", – написал главный редактор издания Говард Олтмэн.

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