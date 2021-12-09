Бойовики знову порушують перемир'я на Донбасі: де стріляли

Окупанти продовжують нехтувати домовленостями про перемир'я. / Фото: Колаж: Сьогодні
Упродовж минулої доби, 8 грудня, проросійські бойовики на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Де стріляли
- В напрямку Нью-Йорка окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- Поблизу Новоолександрівки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
- В бік Світлодарська російські найманці відкривали вогонь двічі, використовуючи станкові протитанкові, автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
- Неподалік Луганського противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Втрати ЗСУ
Унаслідок обстрілів жодний з військовослужбовців Об’єднаних сил не постраждав.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Ситуація 9 грудня
Станом на 7 годину ранку, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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