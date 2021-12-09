Бойовики знову порушують перемир'я на Донбасі: де стріляли

Окупанти продовжують нехтувати домовленостями про перемир'я. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 8 грудня, проросійські бойовики на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

В напрямку Нью-Йорка окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Поблизу Новоолександрівки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

ворог здійснив два обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. В бік Світлодарська російські найманці відкривали вогонь двічі, використовуючи станкові протитанкові, автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

російські найманці відкривали вогонь двічі, використовуючи станкові протитанкові, автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю. Неподалік Луганського противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Втрати ЗСУ

Унаслідок обстрілів жодний з військовослужбовців Об’єднаних сил не постраждав.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Ситуація 9 грудня

Станом на 7 годину ранку, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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