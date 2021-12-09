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Бойовики знову порушують перемир'я на Донбасі: де стріляли

Інна Собора
9 грудня, 07:17
Окупанти обстрілювали околиці чотирьох населених пунктів

Окупанти продовжують нехтувати домовленостями про перемир'я. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 8 грудня, проросійські бойовики на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

  • В напрямку Нью-Йорка окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • Поблизу Новоолександрівки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
  • В бік Світлодарська російські найманці відкривали вогонь двічі, використовуючи станкові протитанкові, автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
  • Неподалік Луганського противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Втрати ЗСУ

Унаслідок обстрілів жодний з військовослужбовців Об’єднаних сил не постраждав.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Ситуація 9 грудня

Станом на 7 годину ранку, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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