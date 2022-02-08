Боевики на Донбассе нападают на местных жителей с оружием: причина

Боевики нападают на местных жителей Донбасса. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе наблюдается обострение социальной обстановки в населенных пунктах временного пребывания российских наемников. Боевики вступают в схватки с местными жителями, используя для этого оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Реклама

Схватки устраивают так называемые "добровольцы" с местным населением. Такие случаи не единичны.

В разведке связывают такие действия боевиков с тем, что оккупанты продолжают агитировать местных вступать в ряды боевиков и воевать против украинских военных. Однако жители Донбасса все меньше хотят воевать.

"Результаты агитационной кампании военных комиссариатов российских оккупационных администраций остаются неудовлетворительными", – сообщила украинская разведка.

Новых боевиков набирают в России

Из-за того, что агитация среди местных прошла неудачно, противник активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров на территории РФ. "Добровольцев" направляют для прохождения службы по контракту через неконтролируемые Украиной участки границы.

Реклама

Потери боевиков

Как рассказали сайту "Сегодня" в штабе ООС, российско-оккупационные войска за 6 февраля потеряли 1 боевика:

Безвозвратные (200) – 1 (1 – 3 омсбр 1 АК, не боевой, неосторожное обращение с оружием)", – сказали в ведомстве.

Кроме того, по уточненным данным, за 4 февраля потери противника дополнительно составляли 1 человека:

"Невозвратные (200) – 1 (1 – 5 омсбр 1 АК, не боевой, вследствие неуставных взаимоотношений)", – отметили в штабе.

Раньше мы писали: