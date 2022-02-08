Бойовики на Донбасі нападають на місцевих жителів зі зброєю: причина

Бойовики нападають на місцевих мешканців Донбасу. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців. Мыж бойовиками та місцевими жителями выдбуваються збройні сутички.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Реклама

Сутички влаштовують так звані "добровольці" з місцевим населенням. Такі випадки непоодинокі.

У розвідці пов'язують такі дії бойовиків з тим, що окупанти продовжують агітувати місцевих вступати до їх лав та воювати проти українських військових. Однак жителі Донбасу все менше хочуть воювати.

"Результати агітаційної кампанії військових комісаріатів російських окупаційних адміністрацій залишаються незадовільними", – повідомила українська розвідка.

Нових бойовиків набирають в Росії

Через те, що агітація серед місцевих пройшла невдало, противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ. "Добровольців" направляють для проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Реклама

Втрати бойовиків

Як розповіли сайту "Сьогодні" у штабі ООС, російсько-окупаційні війська за 6 лютого втратили 1 бойовика:

Безповоротні (200) – 1 (1 – 3 омсбр 1 АК, не бойовий, необережне поводження зі зброєю)", – сказали у відомстві.

Крім того, за уточненими даними, за 4 лютого втрати супротивника додатково становили 1 особу:

"Безповоротні (200) – 1 (1 – 5 омсбр 1 АК, не бойовий, внаслідок нестатутних взаємовідносин)", – зазначили у штабі.

Раніше ми писали: