Боевики на Донбассе ранили украинского военного – в каком он состоянии

На Донбассе ранили украинского военного. / Фото: Коллаж: Сегодня
В течение текущих суток, 22 ноября, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранен украинский военный.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
- В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- В сторону Причепиловки оккупанты дважды совершили обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В каком состоянии раненый
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
"Воину оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – уточнили в ООС.
Новая провокация РФ на Донбассе
Оккупанты на Донбассе в пятницу, 19 ноября, не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловку. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.
Два вооруженных члена формирований РФ отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от их командиров.
"Задачей патруля было уточнить сообщения о повреждении гражданских объектов в данном населенном пункте. В 10:25 они сказали, что СММ следует связаться с высокопоставленными членами вооруженных формирований для легкого доступа в поселок", – говорится в отчете.
Прождав около 50 минут на блокпосту, патруль сообщил членам вооруженных формирований, что решил запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях, и уведомил об этом наемников.
"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула этот район", – отмечается в отчете.
Ранее мы писали:
- Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта. Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций.
- Оккупанты обстреляли населенный пункт Камышеваха в Луганской области. Обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни.