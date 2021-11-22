Бойовики на Донбасі поранили українського військового – в якому він стані

На Донбасі поранили українського військового. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж поточної доби, 22 листопада, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів поранений український військовий.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

У напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У бік Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У якому стані поранений

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

"Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", – уточнили в ООС.

Нова провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Старомихайлівці. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

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Два озброєні члени формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від їхніх командирів.

"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження, і повідомив про це найманців.

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"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.

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