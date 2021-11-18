Бойовики обстріляли нову телевежу, яка транслює українські телеканали на Донбас

Окупанти тричі прицільно вдарили в бік телевежі, провокацію готували заздалегідь

Бойовики обстріляли українську телевежу на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики обстріляли населений пункт Комишуваха у Луганській області. Обстріл вівся прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Подробиці

Окупанти відкрили вогонь вчора близько 16:00. Противник здійснив три обстріли важкою артилерією по Комишувасі.

"Обстріл вівся прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі, з якої здійснюється віщання українських телеканалів на тимчасово окуповану РФ територію", – наголосили в штабі ООС.

Бойовики готувалися до провокації

Напередодні вся новинна стрічка з боку окупантів рясніла фейковими повідомленнями про нібито обстріл українськими військами різних населених пунктів саме з Комишувахи.

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"Стає очевидним, що обстріл телевежі був запланований російськими артилеристами заздалегідь, і в медіапросторі противник провів інформаційну підготовку своїх дій", – переконані українські військові.

Нова телевежа

У Комишувасі 22 серпня почала тестове мовлення нова теле-радіо вежа заввишки 150 метрів. Вона транслює сигнал українських телеканалів в радіусі 50 кілометрів на окуповані території Луганської та Донецької областей.

Вежа складається з 19 секцій, а її вага майже 100 тонн. Монтаж її тривав 4 місяці. Працювали без залучення гелікоптера через близькість до лінії розмежування.

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Ситуація на Донбасі

Упродовж минулої доби, 17 листопада, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Через обстріли постраждали п'ять українських військових.

Де стріляли

У напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. У районі Новоолександрівки окупанти двічі вчинили обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

окупанти двічі вчинили обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети. Поблизу Кряківки ворожі війська вчинили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

ворожі війська вчинили обстріл з артилерії калібру 152 мм. Біля Причепилівки противник три рази відкривав вогонь, застосовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

противник три рази відкривав вогонь, застосовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. У бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів. Наші позиції біля Мар'їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.

потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм. У напрямку Лебединського збройні формування Російської Федерації вели обстріл з гранатометів різних систем.

збройні формування Російської Федерації вели обстріл з гранатометів різних систем. У районі Шумів окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно, типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

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