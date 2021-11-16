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Їх там нема? Українські військові збили російський безпілотник на Донбасі (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
16 листопада, 09:38
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Безпілотник "Орлан-10" стоїть виключно на озброєнні Збройних сил Російської Федерації
Українські військові збили безпілотник РФ на Донбасі.
Українські військові збили безпілотник РФ на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Засоби радіоелектронної боротьби українських військових примусили до посадки безпілотник противника, який перетнув лінію розмежування на Донбасі. Після його огляду стало зрозуміло, що БПЛА завезли на Донбас з Росії.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Що це за безпілотник

Ним виявився БПЛА, котрий належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10", що призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії.

"Орлан-10" виробляє російське ТОВ "Спеціальний технологічний центр" у Санкт-Петербурзі і цей комплекс стоїть виключно на озброєнні ЗС Російської Федерації.

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На Донбасі збили російський "Орлан-10". Фото: ООС

Доказ присутності РФ на Донбасі

Крилатий трофей є черговим беззаперечним доказом та документальним підтвердження присутності російських військ, озброєння та техніки на сході України.

Також він цей інцидент нагадує про політичну відповідальність російської сторони за порушення Мінських угод та Комплексу додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.2020 року.

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Ситуація на Донбасі

Упродовж минулої доби, 15 листопада, бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Де стріляли

  • Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.
  • У районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
  • Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • В напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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