Окупанти знову порушують "тишу" на Донбасі: де стріляли

Окупанти шість разів порушували оголошене раніше перемир'я, застосовуючи гранатомети різних систем

Бойовики на Донбасі 15 листопада шість разів порушили режим припинення вогню. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 15 листопада, бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.

окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів. У районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. В напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрати ВСУ

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Ситуація 16 листопада

Станом на 7 -мугодину ранку порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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