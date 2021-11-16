Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні ⚽ Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини України

Окупанти знову порушують "тишу" на Донбасі: де стріляли

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
16 листопада, 07:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупанти шість разів порушували оголошене раніше перемир'я, застосовуючи гранатомети різних систем
Бойовики на Донбасі 15 листопада шість разів порушили режим припинення вогню.
Бойовики на Донбасі 15 листопада шість разів порушили режим припинення вогню. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 15 листопада, бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Реклама

Де стріляли

  • Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.
  • У районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
  • Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • В напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрати ВСУ

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Ситуація 16 листопада

Станом на 7 -мугодину ранку порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми писали:

  • На Донбасі загострення. Бойовики обстріляли будинки мирних жителів та поранили водія-санітара.
  • У зоні проведення ООС від кульового поранення загинула молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Захисниці України родом із Херсонської області було лише 24 роки.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! Мешканці Харкова зустріли чудовий захід сонця

Детальніше
Stop Fake
COVID-вакцина допомагає і при грипі?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

16 листопада 1991. У Львові відбулась перша в Україні міжнародна наукова конференція, присвячена проблемам українізації комп’ютерів...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

139 940

захворіло за тиждень в Україні

-8%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3638

Євро (€)

30.15

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти