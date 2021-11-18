На Донбасі знову загострення. Окупанти поранили п'ятьох українських військових

Упродовж минулої доби, 17 листопада, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Через обстріли постраждали п'ять українських військових.
Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Бойовики дев'ять разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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Де стріляли
- В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
- В районі Новоолександрівки окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.
- Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.
- Поблизу Кряківки ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.
- Біля Причепилівки противник три рази відкривав вогонь, використовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
- В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.
- Наші позиції біля Мар'їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.
- В напрямку Лебединського збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем.
- В районі Шумів окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Втрати ЗСУ
Внаслідок ворожих дій четверо військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, ще один зазнав бойового травмування.
Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний.
Ситуація 18 листопада
Станом на 7 годину ранку, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.
Раніше ми писали:
- У Донецькій області 12 листопада загинули підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович.
- У зоні проведення ООС від кульового поранення загинула молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Захисниці України родом із Херсонської області було лише 24 роки.