На Донбасі знову загострення. Окупанти поранили п'ятьох українських військових

Бойовики дев'ять разів застосували заборонену мінськими домовленостями зброю

На Донбасі знову неспокійно – бойовики продовжують обстріл українських позицій. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 17 листопада, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Через обстріли постраждали п'ять українських військових.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Бойовики дев'ять разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли

В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. В районі Новоолександрівки окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети. Поблизу Кряківки ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм. Біля Причепилівки противник три рази відкривав вогонь, використовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

противник три рази відкривав вогонь, використовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів. Наші позиції біля Мар'їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.

потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм. В напрямку Лебединського збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем. В районі Шумів окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрати ЗСУ

Внаслідок ворожих дій четверо військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, ще один зазнав бойового травмування.

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Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний.

Ситуація 18 листопада

Станом на 7 годину ранку, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.

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