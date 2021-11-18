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СЬОГОДНІ Новини України

На Донбасі знову загострення. Окупанти поранили п'ятьох українських військових

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
18 листопада, 07:21
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Бойовики дев'ять разів застосували заборонену мінськими домовленостями зброю
На Донбасі знову неспокійно – бойовики продовжують обстріл українських позицій.
На Донбасі знову неспокійно – бойовики продовжують обстріл українських позицій. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 17 листопада, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Через обстріли постраждали п'ять українських військових.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Бойовики дев'ять разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли

  • В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
  • В районі Новоолександрівки окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.
  • Поблизу Кряківки ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.
  • Біля Причепилівки противник три рази відкривав вогонь, використовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
  • В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.
  • Наші позиції біля Мар'їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.
  • В напрямку Лебединського збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем.
  • В районі Шумів окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрати ЗСУ

Внаслідок ворожих дій четверо військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, ще один зазнав бойового травмування.

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Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний.

Ситуація 18 листопада

Станом на 7 годину ранку, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.

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Раніше ми писали:

  • У Донецькій області 12 листопада загинули підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович.
  • У зоні проведення ООС від кульового поранення загинула молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Захисниці України родом із Херсонської області було лише 24 роки.

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