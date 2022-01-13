Боевики на Донбассе ранили украинского воина – в каком он состоянии

Жизни раненого военного ничего не угрожает. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 12 января, на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Один раз они применили запрещенное "Минском" оружие.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

В сторону Причепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Ранен военный

В результате действий боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

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Ситуация 13 января

По состоянию на 7 часов утра нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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