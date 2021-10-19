Боевики на Донбассе собирают войско. Мужчин призывного возраста задерживают на улицах – разведка

На Донбассе боевики задерживают мужчин на улицах. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе боевики активизировали усилия для того, чтобы увеличить свое войско. Они безосновательно задерживают на улицах мужчин призывного возраста и отправляют их на сборы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Реклама

Командование Вооруженных сил РФ усиливает пропаганду военной службы в российских оккупационных войсках на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"С начала октября противник значительно активизировал кампанию по вербовке населения для пополнения личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" , – сообщают в разведке.

Задержание на улицах

Для того, чтобы привлечь больше людей к своему войску, боевики:

Реклама

увеличили объемы рекламы в СМИ,

увеличили количество баннеров и объявлений в общественных местах.

"При этом, участились случаи безосновательного задержания мужчин призывного возраста с принуждением к прохождению так называемых курсов первоначальной подготовки или сборов с так называемыми резервистами" – информирует разведка.

Местные не хотят воевать

Вместе с тем, наблюдается рост нежелания местного населения пополнять ряды оккупантов. Граждане стараются избегать призыва и привлечения к прохождению сборов в составе подразделений российских оккупационных войск.

Боевики готовят наступление на Донбассе

Боевики скрыто готовятся активизировать обстрелы на Донбассе. Под видом перевозок имущества для подготовки к зимнему периоду в передовых подразделений скрыто завозят дополнительное вооружение и боеприпасы, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения.

Реклама

Также возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в том числе в артиллерийских и минометных подразделениях.

Ранее мы писали: