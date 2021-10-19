Бойовики на Донбасі почали затримувати на вулицях чоловіків призовного віку – розвідка

На Донбасі бойовики затримують чоловіків на вулицях. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі бойовики активізували зусилля для збільшення свого війська. Вони безпідставно затримують на вулицях чоловіків призовного віку та відправляють їх на збори.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

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Командування Збройних сил РФ посилює пропаганду військової служби в російських окупаційних військах на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

"З початку жовтня противник значно активізував кампанію з вербування населення для поповнення особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", – повідомляють у розвідці.

Затримання на вулицях

Для того, щоб залучити більше людей до свого війська, бойовики:

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збільшили обсяги реклами у ЗМІ,

збільшили кількість банерів і оголошень у громадських місцях.

"Водночас почастішали випадки безпідставного затримання чоловіків призовного віку з примушенням до проходження так званих курсів первинної підготовки або зборів з так званими резервістами", – інформує розвідка.

Місцеві не хочуть воювати

Місцеве населення не виявляє бажання поповнювати лави окупантів. Громадяни намагаються уникати призову та залучення до проходження зборів у складі підрозділів російських окупаційних військ.

Бойовики готують наступ на Донбасі

Бойовики приховано готуються активізувати обстріли на Донбасі. Під виглядом перевезень майна для підготовки до зимового періоду до передових підрозділів приховано завозять додаткове озброєння та боєприпаси, прибувають диверсійно-розвідувальні групи.

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Також зросла інтенсивність тренувань з бойової готовності, зокрема в артилерійських та мінометних підрозділах.

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