Боевики обстреляли вокзал в Авдеевке – "Укрзализныця" отменила поезда

Боевики обстреляли Авдеевку / Фото: Wikipedia, Сегодня, Facebook

Из-за обстрела железнодорожной станции Авдеевка с неподконтрольной Украины территории изменилось расписание поездов. Движение составов в Донецкой области станции ограничено, пассажиры и сотрудники станции Авдеевка эвакуированы в укрытие. Один украинский военный получил осколочное ранение.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" и штаб ООС.

"По соображениям безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутам до станций Покровск и Очеретино", – говорится в сообщении УЗ.

В частности:

Поезда № 136 Киев – Авдеевка и № 826 Днепр – Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска.

и до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Пассажиров с Покровской до Авдеевки и обратно будут доставлять автобусами.

Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.

В штабе ООС добавили, что в результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение.

"После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья – удовлетворительное", – отметили военные.

Обстрел начался утром 28 августа. УЗ призвала пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации.

Бои за Авдеевку

28 июля 2021 года исполнилось 7 лет со дня освобождения Авдеевки от оккупантов (28 июля 2014 года). Город был освобожден силами 93-й бригады ВСУ и добровольцами Правого сектора, но в самый ожесточенный бой попали бойцы 72-й бригады.

К 21 января 2015 года внимание пророссийских сил было приковано к Донецкого аэропорта, после уничтожения которого начались атаки на пригород Авдеевки

Более тысячи дней продолжались ожесточенные бои в районе авдеевской промзоны. Бои за промзону достигли пика весной 2016 года, после чего украинская армия постепенно оттеснила пророссийские силы на юг до автотрассы.

Самое ожесточенное противостояние происходило с 29 января по 3 февраля 2017 с участием 72-й ОМБр. Ее бойцам удалось оттеснить боевиков с позиций – тогда в бою погиб капитан Андрей Кызыло, которому посмертно присвоено звание Героя Украины.

После этих столкновений военнослужащие 72-й ОМБр и волонтеры создали памятный знак-инсталляцию в честь погибших защитников Авдеевки, который был открыт в сентябре 2017 года.

Напомним, новый поезд, который соединил Авдеевку и Днепр, запустили только 24 июля. Обычно состав ходит ежедневно, кроме среду. Время в пути составляет 4,5 часа.

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