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Не дожил день до 30-летия: подробности о погибшем под Авдеевкой бойце ВСУ

24 ноября, 20:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

У Вячеслава Минкина остались жена и маленький сын

Погибший под Авдеевкой боец 72-й отдельной мехбригады ВСУ им. Черных Запорожцев не дожил один день до своего 30-летия.

Об этом сообщает волонтер из Фастова Киевской области под именем "Укроп Борода" на своей странице в Facebook.

По его словам, погибший – 29-летний Вячеслав Минкин, который завтра должен был отметить очередной свой день рождения.

В то же время Фастовский горсовет сообщает, что старшему солдату Минкину Вячеславу Юрьевичу был 31 год. Был женат, имел сына. В 2019 году был награжден медалью за участие в боях "Светлодарская дуга". О дате, времени и месте прощания с защитником будет сообщено позже.

Напомним, Минкин сегодня, 24 ноября, днем в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, однако состояние было крайне тяжелым.

Также напомним, 3 ноября боевики под Мариуполем и на Светлодарской дуге нарушили режим перемирия и обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один наш боец получил ранения.

Также смотрите видео, как боевики готовятся открыть огонь по украинским позициям на Донбассе:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Обострение на Донбассе

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фастов Авдеевка 72 бригада потери ВСУ

Источник: Сегодня

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