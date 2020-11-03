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Боевики обострили ситуацию на Светлодарской дуге и под Мариуполем: ВСУ понесли потери

3 ноября, 19:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

У Новолуганского противник ударил из АГС

Боевики на Донбассе снова нарушили режим перемирия и обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один наш боец получил ранения.

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Об этом во вторник, 3 ноября, штаб Операции объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новолуганского (Светлодарска дуга), противник произвел три выстрела из автоматического станкового гранатомета. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина доставили в лечебное учреждение, где оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести.

Кроме того, враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное (в 30 км к востоку Мариуполя).

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Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска продолжают восстанавливать имеющиеся окопы, расчищать их и укреплять почти по всей линии разграничения.

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Также напомним, что сутками ранее, 2 ноября боевики дважды нарушили режим тишины.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс обстрелы Мариуополь Водяное Светлодарская дуга Новолуганское потери ВСУ ООС АГС

Источник: Сегодня

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