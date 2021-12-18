Боевики ранили украинского военного на Донбассе – в каком он состоянии

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала суток 18 декабря на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов получил ранение украинский военный.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Четыре раза боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Где стреляли
- В районе населенного пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.
- В направлении Пивденного оккупанты вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.
- Вблизи Водяного и Троицкого враг произвел обстрел из минометов калибра 82 мм.
- Рядом с Новозвановкой российские наемники совершили обстрел из гранатометов разных систем.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
Раненый военный
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Раньше мы писали:
- Оккупанты на Донбассе убили украинского военного и ранили еще одного.
- Украинский защитник получил многочисленные ранения, взорвавшись на пластиковой мине.