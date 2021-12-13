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Из тела доставали осколки. На Донбассе украинский военный взорвался на запрещенной пластиковой мине

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
13 декабря, 07:33
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Оккупанты применили дистанционное минирование, что противоречит договоренностям о ведении боевых действий
Состояние раненого – средней тяжести
Состояние раненого – средней тяжести / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 12 декабря, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Украинский защитник получил многочисленные ранения, подорвавшись на пластиковой мине.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Что с военным

В результате подрыва на взрывном устройстве противника 49-летний лейтенант получил минно-взрывную травму. Медслужба воинской части его срочно эвакуировала в военный госпиталь, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время состояние раненого медики оценивают как средней тяжести.

Чем опасна пластиковая мина

Противник на линии огневого столкновения применил дистанционное минирование пластиковыми минами, запрещенными международными конвенциями.

Они вызывают значительные страдания пострадавшему как при подрыве на данном взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого.

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По данному случаю будет проведено расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела пострадавшего, будут предоставлены международным наблюдательным организациям.

Где стреляли

В течение прошедших суток огонь открывали:

  • Вблизи населенного пункта Талаковка враг вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.
  • В направлении Крымского оккупанты произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
  • В районе Попасной и Катериновки на Луганщине противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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