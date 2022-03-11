Более 12 тысяч военных и почти 400 танков. Потери врага за время войны в Украине

Больше двух недель в нашей стране идет война / Фото: Коллаж: Сегодня

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют более 12 000 личного состава. Боевых бронированных машин уничтожено более тысячи.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.



Впервые за долгое время украинские военные опубликовали потери врага за последние сутки. В скобках указаны общие потери с 24 февраля по 11 марта.



Потери за сутки/общие:

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личного состава – 266 (более 12 000);

танков – 18 (353);

ББМ – 60 (1165);

артиллерийских систем – 2 (125);

РСЗО – 2 (58);

средств ПВО – 2 (31) ед.;

самолетов – 0 (57);

вертолетов – 0 (83);

автомобильной техники – 32 (558);

кораблей/катеров – 0 (3);

цистерн из ГСМ – 0 (60);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 0(7).

Серия ночных авиаударов по Украине

Днепр

Россия нанесла ракетные удары по городу ранним утром 11 марта. Местные жители сообщают, что по одному из районов Днепра были нанесены ракетные удары.

Авиаудары произошли в Новокодакском районе города. В частности, зафиксировано попадание:

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вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома,

в двухэтажную обувную фабрику с последующим возгоранием.

"Предварительно, 1 человек погиб", – сообщили спасатели.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске в 7:12 утра 11 марта были слышны взрывы.

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Мэр города Руслан Марцинкив подтвердил, что взрывы в районе аэропорта.

"Воздушная тревога не сработала, происходят взрывы в нашем аэропорту. Просьбы ко всем жителям города, пожалуйста, не распространяйте видео со взрывами, сохраняйте спокойствие", – сказал Марцинкив.

Он добавил, что удар по Ивано-Франковску произошел во второй раз.

Луцк

Взрывы прогремели в стороне аэродрома. В 5:45 по городу запустили три ракеты. На месте обнаружили двух погибших военнослужащих, раненых – шесть.

"Не сработала система оповещения, которой руководят ВСУ. Этим занимается военная администрация. В 4:37 была тревога, в 4:50 – отбой. А в 5:45 были взрывы, сирена через 4 мин. после этого была", – объяснил мэр города Игорь Полищук.

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