Более 30 ударов авиации и крылатых ракет. В ВСУ рассказали, куда движутся войска РФ

Российские военные десятки раз открывали огонь из тяжелого вооружения / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 13:00 24 февраля войска РФ нанесли более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", реактивной системой залпового огня, авиацией и артиллерией. Оккупанты палили по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама

Военные рассказали, что войска РФ продолжают наступление на юге страны.

"Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением украинской границы на направлениях Армянск – Херсон, Чаплинка – Каховка. Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне", – сказали в Генштабе.

Реклама

Бойцы Объединенных сил уже перешли к оборонной операции. Оперативные группировки войск перегруппировались и переместились в районы выполнения задач для отпора российской агрессии.

Что происходит в регионах?