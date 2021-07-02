Более двух миллионов украинцев получили первую дозу вакцины от COVID-19

Вакцинация населения продолжается, граждане активно записываются в очередь на прививку – сегодня уже более 765 тысяч желающих

За прошедшие сутки, 1 июля, в Украине вакцинировали против COVID-19 90 959 человек. Это на 2227 меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

С начала прививочной кампании привито 2 001 132 человека, из них получили одну дозу – 2 001 130 человек, две – 766 483. Всего сделали 2 767 613 прививок.

На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.

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В течение суток работали 572 мобильные бригады, 1546 пунктов прививок и 22 центра вакцинации.

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы сообщали, что Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19. Соединенные Штаты предоставят через механизм COVAX 2 млн доз вакцины Moderna, также ожидаются препараты других производителей.

Также напомним, в Киеве открыли мини-центры вакцинации.

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