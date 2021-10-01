Более миллиона за убийство: в Херсонской области фермер хотел "убрать" конкурента

СБУ предотвратила заказное убийство фермера / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за более чем миллион гривен.

Об этом пишет СБУ.

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Местный фермер решил устранить своего конкурента, чтобы усилить свои позиции в регионе. Исполнителю заказного убийства аграрий пообещал 40 тысяч долларов (1 063 907 грн).

Впрочем исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного умысла заказчика, сообщил об этом СБУ.

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Правоохранители в конце задержали организатора во время передачи последнего "вознаграждения".

Сейчас аграрию готовят сообщение о подозрении в покушении на умышленное убийство, и избрании меры пресечения. Ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

На Прикарпатье мужчина убил бывшую жену и покончил с собой

На Прикарпатье конфликт между бывшими супругами закончился трагедией. Мужчина из-за ревности зарезал жену, а после совершил самоубийство.

45-летний мужчина пришел к бывшей жене, где у них началась сора. Прикарпатец вытащил нож, которым несколько раз ударил женщину в спину. От этого она скончалась на месте.

Мужчина совершил самоубийство. Он нанес себе смертельное ножевое ранение.

В полицию обратился 72-летний местный житель. Он сообщил, что бывший 45-летний зять убил его дочь.

Ранее мы писали:

Полицейские Смелы Черкасской области задержали женщину, которая убила подругу из-за ревности. Во время застолья она ударила её ножом.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери. По версии копов, он ударил женщину по голове, в результате она скончалась на месте.