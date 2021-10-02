Более пяти тысяч военных: в Украине закончились масштабные украинско-американские учения

В Украине завершились военные учения Rapid Trident – 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня
Во Львовской области закончились украинские-американские военные учения Rapid Trident – 2021. В них участвовала пограничная комендатура быстрого реагирования Измаильского отряда.
Об этом пишет пресс-служба Госпогранслужби.
Пограничники вместе с силами сектора обороны и безопасности Украины и иностранными подразделениями отрабатывали ряд таких учебно-боевых задач:
- по отражению нападения противника;
- занятию определенных рубежей.
Завершающим этапом для спецназовцев стало взятие участка государственной границы под контроль и развертывание системы контрольных и режимных мероприятий.
Пограничников поздравил их руководитель – полковник армии США Майкл Хансон.
"Пограничники показали высокий уровень обучаемости во время отработки всех элементов этих учений. В вашей Конституции закреплено стремление Украины вступить в НАТО. Идите по этому пути, реформируйтесь", – резюмировал Хансон.
Rapid Trident – 2021
Учения проходили с 20 сентября по 1 октября. К ним были привлечены 6 тысяч военнослужащих из 15 стран-партнеров. Основная цель учений – подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.
Кроме стран-организаторов Украины и США, в учениях принимали участие военнослужащие Польши, Болгарии, Канады, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Грузии, Молдовы, Румынии, Пакистана,Турции и Великобритании.
Кроме того, в учениях принимал участие личный состав Литовско-польско-украинской бригады.
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