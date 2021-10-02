Понад п'ять тисяч військових: в Україні закінчилися масштабні українсько-американські навчання

В Україні завершилися військові навчання Rapid Trident - 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львівській області закінчилися українсько-американські військові навчання Rapid Trident – 2021. У них брала участь прикордонна комендатура швидкого реагування Ізмаїльського загону.

Про це пише пресслужба Держприкордонслужби.

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Прикордонники разом з силами сектору оборони і безпеки України та іноземними підрозділами відпрацьовували низку таких навчально-бойових завдань:

з відбиття нападу противника;

заняття певних рубежів.

Завершальним етапом для спецназівців стало взяття ділянки державного кордону під контроль і розгортання системи контрольних і режимних заходів.

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Прикордонників привітав їхній керівник – полковник армії США Майкл Хансон.

"Прикордонники показали високий рівень навченості під час відпрацювання усіх елементів цих навчань. В вашій Конституції закріплено прагнення України вступити до НАТО. Йдіть цим шляхом, реформуйтеся", – резюмував Хансон.

Rapid Trident – 2021

Навчання проходили з 20 вересня по 1 жовтня. До них було залучено 6 тисяч військовослужбовців з 15 країн-партнерів. Основна мета навчань – підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

Крім країн-організаторів України і США, в навчаннях брали участь військовослужбовці Польщі, Болгарії, Канади, Німеччини, Італії, Йорданії, Литви, Грузії, Молдови, Румунії, Пакистану, Туреччини та Великої Британії.

До того ж, в навчаннях брав участь особовий склад литовсько-польсько-української бригади.

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