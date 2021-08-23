Больных становится больше. Какая ситуация с коронавирусом в Украине

Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошлые сутки, 22 августа, зафиксировали 610 новых случаев коронавируса. Это на 393 случая меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в Минздраве.

Всего COVID-19 подтвердили у 2 275 171 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 17 украинцев (всего – 53 474). Вылечить удалось 2 201 433 инфицированных (434 – за последние сутки).

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

В стране также растет количество новых обнаруженных случаев "Дельта"-штамма, который чаще проходит в тяжелой форме и увеличивает шансы летального исхода.

Реклама

Как в Украине борются с новым штаммом

После того, как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", украинские власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до 5 тысяч в сутки.

Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц.

Также изменили правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Также напомним, штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

О вспышке коронавируса в одесском детском лагере смотрите в сюжете: