Больных все меньше. За сутки в Украине обнаружили почти 3 тыс. COVID-случаев

В Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 25 декабря в Украине зафиксировано 2810 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 240, медработников – 30).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 1832 человека, а умерли 138 человек. Кроме этого, выздоровели 4279 человек.

За все время пандемии в Украине выздоровели 3 428 212 человек. Также проведено 16 669 943 ПЦР-тестирований.

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Вакцинация от коронавируса

За сутки 25 декабря в Украине 28 258 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 9190 человек, вторую дозу – 18 716 человек, дополнительную дозу получили 104 человека, ревакцинальную дозу – 248 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 583 761 человек, из них получили первую дозу – 14 583 759 человек, получили две дозы – 13 393 627 человек, получили дополнительную дозу – 2022 человека, ревакцинальную дозу – 615 человек.

В общей сложности проведено 27 980 023 прививки.

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