Больше не "Путина". В Иерусалиме паб переименовали на "Зеленский" (фото)

Владельцы заведения выразили свою поддержку Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
В Иерусалиме местный паб под названием "Путин" уже переименовали в "Зеленский". Таким образом, заведение поддержало украинцев и их президента.
Об этом сообщил посол Израиля в Украине Майкл Бродский в Twitter.
Паб в Иерусалиме, который назывался Putin pub, сменил название. Теперь заведение называется Zelenskiy pub.
В Албании появится улица "Свободная Украина"
Албания переименует улицу в Тиране, где расположены посольства РФ и Украины, на улицу Свободной Украины. Об этом сообщил мэр Тираны Эрион Велиай, передают ВСУ в Telegram-канале.
"Наше поколение будет отмечено этой кровавой российской агрессией, и героическое сопротивление Украины следует помнить в наших общественных местах", – сказал он.
Ранее сообщалось, что в Вильнюсе улицу, где расположено посольство врага, переименуют в честь Героев Украины.
В Риге часть улицы Антониас, где также расположено посольство РФ, переименуют в улицу Независимости Украины.
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