Большинство украинцев уверены в победе Украины на войне, которую начала РФ — опрос

Украинцы верят в победу над оккупантами/Фото: коллаж: "Сегодня"

Большинство украинцев уверены в победеУкраины в войне, которую развернула Российская Федерация. Люди считают, что залог победы — мощь Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

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Что показал опрос?

Первая волна исследования показала, что в способность Украины отразить наступление России верят 82% людей, 8% — не уверены, а 10% — затруднились ответить. Вторая волна исследования показала, что в способность Украины отразить наступление России верят 86%, 7% — не уверены, а 7% — затруднились ответить.

Опрашиваемые считают, что залог победы — это мощь Вооруженных сил Украины. На втором месте — сплоченность и сопротивление украинского общества. На третьем — военная помощь стран Запада. Кроме того, люди уверены в силе санкций против РФ.

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В региональном разрезе тоже видно, что украинцы уверены в способности отразить наступление России.

Украинцы считают лучшим результатом переговоров:

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Мир на условиях Украины — 47% (на первом уровне опроса), 48% (на втором уровне опроса);

Отвод войск РФ из Украины — 37% (на первом уровне), 32% (на втором уровне);

Прекращение огня — 9% (на первом уровне), 12% (на втором уровне);

Мир на условиях РФ — 1% (на первом уровне), 1% (на втором уровне).

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