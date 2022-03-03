Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

России нас не победить! Украинцы уверены в победе над оккупантами – опрос

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 марта, 17:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Жители нашей страны также определились, кто виноват в полномасштабной войне
Украинцы уверены - оккупантам ничего не светит. Коллаж "Сегодня"
Украинцы уверены - оккупантам ничего не светит. Коллаж "Сегодня"

Несмотря на высочайший уровень стресса, украинцы верят в способность отразить наступление России (82%) и в то, что после войны Украина станет сильнее (77%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Gradus Research.

Реклама

Опрос был проведен 28.2–1.3.2022 среди жителей городов с населением 50 тыс.+ в возрасте 18-60 лет. Всего опросили 2144 респондентов.

При этом два главных фактора победы, по мнению украинцев – это мощь Вооруженных сил Украины (так считают 63%), а также сплоченность и сопротивление украинского общества (61%). В том, что Украина способна отразить нападение РФ, уверено большинство во всех регионах страны.

Реклама

Подтверждением веры в победу Украины является то, что лучшим результатом переговоров респонденты считают мир на условиях Украины или по крайней мере отвод российских войск с украинской территории. Мир на условиях Российской Федерации согласны принять только 1% опрошенных.

Главным виновников в войне украинское общество считает руководство Российская Федерация (46%), еще 40% склонны полагать, что виновны и руководство, и политические элиты, и народ России.

Реклама

Основными последствиями войны для РФ респонденты считают мировую изоляцию (70%) и экономическое падение (65%).

Как мы писали на днях, война сплотила Украину вокруг Зеленского – у него сейчас рекордный рейтинг доверия народа.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Зачем вы рожали своих детей? Митрополит Климент обратился к матерям солдат РФ – видео Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сумские партизаны. Железнодорожники Руслан Аристархов и Артём Киселев без оружия, но с помощью смекалки захватили вражеский БТР и двух российских военных из экипажа. УЗ представит к награждению своих героев.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять