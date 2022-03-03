России нас не победить! Украинцы уверены в победе над оккупантами – опрос

Жители нашей страны также определились, кто виноват в полномасштабной войне

Украинцы уверены - оккупантам ничего не светит. Коллаж "Сегодня"

Несмотря на высочайший уровень стресса, украинцы верят в способность отразить наступление России (82%) и в то, что после войны Украина станет сильнее (77%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Gradus Research.

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Опрос был проведен 28.2–1.3.2022 среди жителей городов с населением 50 тыс.+ в возрасте 18-60 лет. Всего опросили 2144 респондентов.

При этом два главных фактора победы, по мнению украинцев – это мощь Вооруженных сил Украины (так считают 63%), а также сплоченность и сопротивление украинского общества (61%). В том, что Украина способна отразить нападение РФ, уверено большинство во всех регионах страны.

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Подтверждением веры в победу Украины является то, что лучшим результатом переговоров респонденты считают мир на условиях Украины или по крайней мере отвод российских войск с украинской территории. Мир на условиях Российской Федерации согласны принять только 1% опрошенных.

Главным виновников в войне украинское общество считает руководство Российская Федерация (46%), еще 40% склонны полагать, что виновны и руководство, и политические элиты, и народ России.

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Основными последствиями войны для РФ респонденты считают мировую изоляцию (70%) и экономическое падение (65%).

Как мы писали на днях, война сплотила Украину вокруг Зеленского – у него сейчас рекордный рейтинг доверия народа.