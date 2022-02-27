Боевики обстреляли карету скорой с военными: два человека погибли

Ожесточенные бои продолжаются/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские наемники обстреляли карету скорой помощи с ранеными военными. Два человека погибли.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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На трассе УКРНИОЗ в Херсонской области боевики обстреляли карету скорой помощи во время транспортировки раненых. 64-летний водитель и раненый военный сгорели, а один из раненых получил огнестрельное ранение. Внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 статьи 438 УК Украины.

К тому же наемники обстреляли жилой дом в Харькове на улице Бучмы 40а. Ожесточенные бои продолжаются.

Обстрелянный жилой дом/Фото: Facebook/Ирина Венедиктова

Массовые обстрелы

В Черниговской областной государственной администрации сообщили, что в Чернигове и других городах области ночью возможны массированные ракетные удары

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"Ночью возможны массированные ракетные удары по Чернигову и другим городам области. От безнадежности враг использует все, что у него есть, и готов даже бомбить города. По возможности проведите эту ночь в укрытии", — говорится в сообщении.

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