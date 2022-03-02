Бойтесь, оккупанты! В Украину прибыли новые "Байрактары"

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В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые "Байрактары".

Об этом отметил на своей странице в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Европа превращается в наш тыл"

"Увеличивается объем помощи, которую мы получаем. Увеличивается количество стран, которые эту помощь оказывают. Присоединяются даже те, о ком это считалось невозможным. В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые "Байрактары". Будет больше "Стингеров" и "Джавелинов", – отметил министр.

По его словам, Европа превращается в тыл Украины и поставляет критически необходимое для обороны.

"Мы на передовой свободного мира", – заявил Резников.

"Русского мира" не существует"

Министр также отметил, что сейчас от российского террора страдает много городов и сел Украины, но больше всего – Харьков, Мариуполь и Херсон.

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"Это лишнее доказательство того, что никакого "русского мира" не существует. Есть нацистская идеология в голове у толики маньяков, которые пока держат власть в России. А есть украинские граждане, которые говорят на разных языках, ходят в разные церкви и молитвенные дома, вместе оказывают героическое сопротивление российским оккупантам", – написал он.

Напомним, Генштаб опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля до утра 2 марта.

Ситуация в Украине 2 марта: