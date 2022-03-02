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Враг испугался и отказывается наступать – Резников о ситуации в Украине

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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2 марта, 10:26
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Министр заявил, что ложь российской пропаганды дает трещины
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты пытаются удержать боеспособность своих подразделений, но это удается все хуже.

Об этом отметил на своей странице в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

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147 часов обороны

"Характер событий меняется. Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже. Об этом свидетельствуют неоднократные факты сдачи в плен групп российских солдат с офицерами. А также отказов продолжать наступление. В России родственники пленных и погибших начинают выходить на акции протеста. Тотальное вранье российской пропаганды дает трещины", – написал он, отметив, что Украина держит оборону уже 147 часов.

Как сообщил министр, враг испугался прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами, поэтому перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов:

"Удары авиацией и ракетами с территории России и Беларуси по жилым домам и школам, обстрелы из РСЗО роддомов – это трусливое поведение тех, у кого нет чести. Это не военные – это террористы, представители государства-террориста. И это клеймо надолго".

Он также заявил, что враг обстрелял мирный Житомир.

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"Это от испуга попытка отомстить за успешное выполнение 95-й бригадой задачи в ООС. Оккупанты целились по казармам бригады и жилым домам рядом. Нападениями на женщин и детей наших воинов Кремль достигнет отнюдь не того результата, к которому стремится".

"Русского мира" не существует"

"Сейчас от российского террора страдают многие наши города и села, но больше всего – Харьков, Мариуполь и Херсон. Это лишнее доказательство того, что никакого "русского мира" не существует. Есть нацистская идеология в голове у толики маньяков, которые пока держат власть в России. А есть украинские граждане, которые говорят на разных языках, ходят в разные церкви и молитвенные дома, вместе оказывают героическое сопротивление российским оккупантам", – написал Резников.

Кроме этого, он заявил, что в Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые "Байрактары":

"Будет больше "Стингеров" и "Джавелинов". Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны. Мы на передовой свободного мира. Горжусь каждым, кто сегодня защищает свой дом от российского нашествия. Склоняю голову за отдавших свою жизнь".

Напомним, в Харькове продолжаются мощные обстрелы оккупантами РФ. В результате попадания в танковое училище там уже длительное время не могут ликвидировать пожар.

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Ситуация в Украине 2 марта:

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