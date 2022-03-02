Ворог злякався і відмовляється наступати – Резніков про ситуацію в Україні

Міністр заявив, що брехня російської пропаганди дає тріщини

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти намагаються втримати боєздатність своїх підрозділів, але це вдається все гірше.

Про це зазначив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

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147 годин оборони

"Характер подій змінюється. Російські окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів. Але вдається все гірше й гірше. Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдатів з офіцерами. А також відмов продовжувати наступ. У Росії родичі полонених і загиблих починають виходити на акції протесту. Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини", – написав він, зазначивши, що Україна тримає оборону вже 147 годин.

Як повідомив міністр, ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками та захисницями, тому перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст:

"Удари авіацією та ракетами з території Росії та Білорусі по житлових будинках і школах, обстріли з РСЗО пологових будинків – це боягузлива поведінка тих, у кого немає честі. Це не військові – це терористи, представники держави-терориста. І це тавро надовго".

Він також заявив, що ворог обстріляв мирний Житомир.

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"Це від переляку спроба помститися за успішне виконання 95-ю бригадою завдання в ООС. Окупанти цілилися по казармах бригади та житлових будинках поруч. Нападами на жінок та дітей наших воїнів Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне".

"Русского мира" не існує"

"Зараз від російського терору потерпає багато наших міст і сіл, але чи не найбільше – Харків, Маріуполь та Херсон. Це зайвий доказ того, що ніякого "русского мира" не існує. Є нацистська ідеологія в голові у дещиці маніяків, які поки тримають владу в Росії. А є українські громадяни, які розмовляють різними мовами, ходять до різних церков і молитовних будинків, разом чинять героїчний опір російським окупантам", – написав Резніков.

Крім цього, він заявив, що до України вже прибули та стали на бойові чергування нові "Байрактари":

"Буде більше "Стінгерів" і "Джавелінів". Європа перетворюється на наш тил і постачає критично необхідне для оборони. Ми на передовій вільного світу. Пишаюся кожним, хто сьогодні боронить свій дім від російської навали. Схиляю голову за тими, хто віддав своє життя".

Нагадаємо, у Харкові продовжуються потужні обстріли окупантами РФ. Внаслідок влучення в танкове училище, там уже тривалий час не можуть ліквідувати пожежу.

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