Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Ворог злякався і відмовляється наступати – Резніков про ситуацію в Україні

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 березня, 10:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міністр заявив, що брехня російської пропаганди дає тріщини
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти намагаються втримати боєздатність своїх підрозділів, але це вдається все гірше.

Про це зазначив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

Реклама

147 годин оборони

"Характер подій змінюється. Російські окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів. Але вдається все гірше й гірше. Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдатів з офіцерами. А також відмов продовжувати наступ. У Росії родичі полонених і загиблих починають виходити на акції протесту. Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини", – написав він, зазначивши, що Україна тримає оборону вже 147 годин.

Як повідомив міністр, ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками та захисницями, тому перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст:

"Удари авіацією та ракетами з території Росії та Білорусі по житлових будинках і школах, обстріли з РСЗО пологових будинків – це боягузлива поведінка тих, у кого немає честі. Це не військові – це терористи, представники держави-терориста. І це тавро надовго".

Він також заявив, що ворог обстріляв мирний Житомир.

Реклама

"Це від переляку спроба помститися за успішне виконання 95-ю бригадою завдання в ООС. Окупанти цілилися по казармах бригади та житлових будинках поруч. Нападами на жінок та дітей наших воїнів Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне".

"Русского мира" не існує"

"Зараз від російського терору потерпає багато наших міст і сіл, але чи не найбільше – Харків, Маріуполь та Херсон. Це зайвий доказ того, що ніякого "русского мира" не існує. Є нацистська ідеологія в голові у дещиці маніяків, які поки тримають владу в Росії. А є українські громадяни, які розмовляють різними мовами, ходять до різних церков і молитовних будинків, разом чинять героїчний опір російським окупантам", – написав Резніков.

Крім цього, він заявив, що до України вже прибули та стали на бойові чергування нові "Байрактари":

"Буде більше "Стінгерів" і "Джавелінів". Європа перетворюється на наш тил і постачає критично необхідне для оборони. Ми на передовій вільного світу. Пишаюся кожним, хто сьогодні боронить свій дім від російської навали. Схиляю голову за тими, хто віддав своє життя".

Нагадаємо, у Харкові продовжуються потужні обстріли окупантами РФ. Внаслідок влучення в танкове училище, там уже тривалий час не можуть ліквідувати пожежу.

Реклама

Ситуація в Україні 2 березня:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна На Сумщині окупанти відмовляються воювати з ЗСУ – здаються або втікають до кордону Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
"Привид Києва". Київський військовий пілот-ас уже став символом та легендою українсько-російської війни. За перші 6 днів він збив 20 літаків ворога...
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти