Брал деньги в долг у бандитов. Новые подробности дела о смерти мэра Кривого Рога Павлова – эксклюзив "Сегодня"

В МВД знают причину самоубийства мэра Кривого Рога Константина Павлова, но пока не обнародуют информацию.

Об этом "Сегодня" сообщил источник в полиции Днепропетровской области.

Также пока не обнародовано полное видео с камер, но им располагает следствие.

Также МВД уже известно, с кем переписывался Павлов перед суицидом, но это также является тайной следствия.

В общих чертах ситуация, по данным нашего источника следующая: Павлов участвовал в местных выборах 2020, на финансирование своей избирательной кампании вероятно привлекал средства в том числе и криминальных структур, которые не смог возвратить. Вероятно следствие предполагает, что именно это стало причиной суицида.

Накануне самоубийства Павлова, 10 августа, СБУ задержало в Кривом Роге ОПГ, известную как банда Хипака.

Что известно о "банде Хипака"

Совсем недавно – 10 августа – СБУ сообщила о завершении масштабной спецоперации по разоблачению одной из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога. Была задержана "банда Хипака".

Эта банда состояла из жителей Кривого Рога, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. В ней была строгая иерархия и суровая дисциплина. Она отличалась особой жестокостью.

Возглавлял группировку 63-летний криминальный авторитет – "Хипак" (Александр Овчаренко, 1958 года рождения, проживавший в Саксаганском районе Кривого Рога), который уже более 10 лет известен в криминальных кругах и считался "смотрящим" за городом.

Александр Овчаренко "Хипак" подозревается в том, что много лет возглавлял ОПГ и был "смотрящим" в Кривом Роге. 10 августа 2021 года Овчаренко был задержан / Фото: Сегодня

По мнению Сергея Пархоменко, подполковника милиции запаса, криминалиста, эксперта Украинской федерации профессионалов безопасности, убийство может быть местью. Разумеется, мэр не был причастен к банде "Хипака".

"Мэр, вероятно, сотрудничал со следствием, предоставлял информацию, возможно, что-то знал. Благодаря его поддержке, его данным были проведены задержания. Поэтому убийство может быть сведением счетов", – отмечает Пархоменко.

Что говорят в полиции

Полиция отрабатывает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: убийство, самоубийство либо он мог случайно застрелиться из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом рассказал на брифинге глава Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.

По его словам, криминалисты детально осмотрели место происшествия, сейчас проводится анализ записей с камер видеонаблюдения – информация, которая находилась на сервере, обрабатывается. Никаких других людей камеры не зафиксировали.

"Сегодня мы рассматриваем три версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием", – сказал Щадило.

На месте работали правоохранители. Фото: "Сегодня"

Следователи также работают с супругой погибшего мэра, но полиции пока не известно, были ли какие-то угрозы в адрес семьи Павлова.

Место происшествия. Фото: "Сегодня"

Место происшествия. Фото: "Сегодня"

В полиции рассказали, что Павлов погиб примерно в 6-7 часов утра в воскресенье. На него зарегистрировано охотничье и травматическое оружие.

"Нами было установлено во время осмотра тела одно огнестрельное ранение из охотничьего оружия, карабина (калибра 7,62)", – сказали правоохранители.

Щадило добавил, что создана оперативно-следственная группа из лучших специалистов, которая усилена коллегами из Киева.

Зеленский о смерти мэра Кривого Рога

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет держать под личным контролем дело о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом президент написал у себя в Telegram.

"Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога", – написал президент.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова.

Что известно о Константине Павлове?

Родился в Кривом Роге в 1973 году.

Работал в Институте рыночных отношений, заместителем директора на предприятии "Кривбассконсалтинг" и заместителем начальника отдела управления АО "Южный ГОК".

С 2006 по 2012 год занимал должность первого заместителя городского головы, позже – народный депутат 7-го и 8-го созывов.

В 2020 году на выборах мэра Кривого Рога был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром в воскресенье. В полиции пока открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова. Его обязанности временно будет исполнять секретарь горсовета Александр Котляр.

Тем временем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.