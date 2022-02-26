Бросались с кулаками на танки. В Бахмаче местные жители пытались остановить колонну техники РФ (видео)

В Бахмаче пытались остановить танк. / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Бахмач Черниговской области прошла колонна вражеской техники. Местные жители пытались самостоятельно остановить колонну и убедить российских военных не двигаться в сторону Киева.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Через город проходила военная техника, около 65 единиц прошло по одной из центральных улиц города. В это время несколько десятков местных жителей вместо того, чтобы разойтись и спрятаться по домам, вышли к россиянам и кричали в их сторону "Куда вы едете?", "Долой из нашей страны!", "Езжайте к своим женам!". Один из мужчин пытался перекрыть дорогу танкам своим телом. Однако техника проехала, военные РФ произвели несколько выстрелов в воздух.

Техника проехала по городу и поехала в сторону села Пески. Вероятно, будут двигаться в сторону Нежина или Киева.

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Ситуация в окрестностях

Два дня шли бои за город Конотоп Сумской области, который расположен около 50 км от Бахмача. Там героически держали оборону.

Впоследствии враг пошел в сторону Бахмача по селам. Местные насчитали несколько сотен единиц техники.

Бои в городе Нежине начались 25 февраля. Город был отбит, но ситуация неспокойная. Вблизи Нежина остаются вражеские танки. А около 15:00 в городе была объявлена воздушная тревога, все скрылись в укрытии.

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