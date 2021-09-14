Вас снимает скрытая камера. Как Минздрав будет следить за соблюдением карантина

Для наблюдения за украинцами в ТРЦ установят специальные камеры. Коллаж "Сегодня"
В украинских торговых центрах установят специальные камеры, чтобы контролировать соблюдение карантина. Это произойдет, когда в стране введут более жесткие ограничения.
Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью LIGA.net.
По словам Кузина, если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться, власти будут чаще приезжать с проверками в регионы. Кроме того, чиновники будут проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС.
"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, придерживаются ли социальных дистанций", – сказал санврач.
Каким областям грозит ужесточение карантина?
По данным Минздрава, по состоянию на 14 сентября все области находятся в зеленой зоне карантина. Однако уже в шести регионах показатели выше нормы:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Закарпатская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область.
Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.
Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.