Вас снимает скрытая камера. Как Минздрав будет следить за соблюдением карантина

Для наблюдения за украинцами в ТРЦ установят специальные камеры. Коллаж "Сегодня"

В украинских торговых центрах установят специальные камеры, чтобы контролировать соблюдение карантина. Это произойдет, когда в стране введут более жесткие ограничения.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью LIGA.net.

По словам Кузина, если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться, власти будут чаще приезжать с проверками в регионы. Кроме того, чиновники будут проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, придерживаются ли социальных дистанций", – сказал санврач.

Реклама

Каким областям грозит ужесточение карантина?

По данным Минздрава, по состоянию на 14 сентября все области находятся в зеленой зоне карантина. Однако уже в шести регионах показатели выше нормы:

Винницкая область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.