Часть Украины накроют осадки! Погода на 19 апреля (карта)

Местами прогнозируют дожди с грозами/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине во вторник, 19 апреля, будет теплой. Местами ожидаются осадки с грозами. Порывы ветра сегодня будут достигать 10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

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Какая будет погода?

Сегодня дождь прогнозируют в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму. Дожди с грозой прогнозируют в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 7 до 11 градусов тепла. На востоке прогнозируют +17...+21 градус.

В северных регионах – 7-13 градусов тепла. На юге ожидается 10-15 градусов выше нуля.

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В Киеве прогнозируют дождь, 7-9 градусов тепла, а в Симферополе тоже ожидаются осадки – +10…+12 градусов.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

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У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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