Украину накроют дожди. Синоптики обнародовали свежий прогноз погоды на 18 апреля

Местами ожидается мокрый снег

В Украине резко ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 18 апреля, в Украине ожидается дождливая погода. Также местами прогнозируют мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода 18 апреля

В большинстве южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях синоптики прогнозируют дождь, на севере страны, днем и на западе будет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. В Карпатах и на Прикарпатье ожидается небольшой снег.

На остальной территории Украины день пройдет без существенных осадков.

Ночью в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях прогнозируют заморозки, и температура воздуха составит от 0 до 5 градусов.

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В Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Одесской областях также будут заморозки и температура воздуха от 0 до 3 градусов.

На остальной территории Украины температура воздуха составит 2-7 градусов тепла, а днем 5-10 градусов. На востоке и юге страны прогнозируют 10-15 градусов тепла.

Кроме того, ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

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Погода в Украине 18 апреля

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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