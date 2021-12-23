Чехия изменила правила въезда для украинцев: что надо знать

Новые правила начнут действовать с 27 декабря/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Чехия изменила правила въезда для украинских граждан. От 27 декабря чтобы въехать в страну нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста даже привитым двумя дозами вакцины.

Об этом говорится на портале советов путешествующим от консульской службы МИД.

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Детали

"С 27 декабря иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Чехии, должны при въезде в Чешскую Республику предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Отрицательный результат теста не должны предъявлять лица, имеющие третью дозу вакцинации сертифицированными вакцинами", дети до 12 лет, а также дети от 12 до 18 лет, прошедшие полный курс вакцинации (2 дозы)", — говорится в сообщении.

Для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание в Чехии, это правило начнет действовать с 3 января.

Какие правила действуют сейчас?

На сегодня въезд в Чехии разрешено украинцам, которые прошли полный курс прививок вакциной, сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield – при условии, что после второй вакцинации дозой прошло не менее 14 дней.

Как подтвердить вакцинацию?

Подтвердить вакцинацию во время пограничного контроля можно: украинским международным COVID-сертификатом, сформированным в мобильном приложении "Дія" (с QR кодом), его бумажным аналогом (с QR кодом) или сертификатом, выданным в стране ЕС.

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Кому разрешен въезд, кроме вакцинированных?

Въезд разрешен украинцам, которые имеют справку о выздоровлении от COVID-19, оформленную в приложении или на портале "Дія", при условии, что со времени первого положительного теста прошло не меньше 11 дней и не более 180 дней.

Что еще надо знать о въезде в Чехию?

Перед въездом в Чехии нужно в обязательном порядке заполнить въездной формуляр по ссылке: https://plf.uzis.cz/. Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатано или сохранено на мобильном устройстве) следует предъявить во время пограничного контроля.

Кроме того, обязательным условием для безвизовой поездки также является наличие медицинского страхования на срок поездки.

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Как попасть в Польшу?

Все пассажиры, которые направляются в Польшу из пределов Европейского Союза, должны предоставить представителям Пограничной службы Республики Польша отрицательный результат диагностического ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, оформленный на польском или английском языках. Тест должен быть сделан не позднее чем за 24 часа до пересечения границы.

Это требование распространяется также на вакцинированных граждан. Лица, которые не представят представителям Пограничной службы соответствующий тест, должны будут отбывать обязательный карантин.

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